Что известно о владельце сгоревшего дома престарелых в Харькове: все данные

Домом престарелых "Золотое время" на улице Нижняя Гиевская, 150б в Харькове, в котором 21 января произошел смертельный пожар, владеет 67-летний Славик Цолакович Акопян.

Как сообщил в Facebook журналист Алексей Романов, предпринимателю принадлежат подобные заведения еще как минимум по трем адресам в городе.

Так, пансионат для пожилых людей "Забота" находится в переулке Метростроевский, 25.

Частный дом престарелых "Оберег" и дом престарелых "Счастливая старость" – на улице Переяславская, 13.

Наркологический центр "Ренессанс" – в переулке Добродецкого, 2.

Кроме того, местные жители сообщили "КП в Украине", что неподалеку с "Золотым временем" находится еще один пансионат для пожилых "Уютный дом" (ул. Верхняя Гиевская, 121), и владелец обеих учреждений якобы один и тот же человек.

Сам Акопян зарегистрирован в Харькове как физическое лицо-предприниматель.

Информацию о том, что владелец сгоревшего пансионата может иметь и другие подобные учреждения, озвучили на внеочередном заседании Кабмина 21 января.

О сгоревшем пансионате знали только его владельцы и постояльцы. Он не числится ни в одних реестрах.

Директор департамента соцзащиты населения в Харьковской области Юрий Шпарага сообщил, что по адресу ул. Нижняя Гиевская, 150б ни один дом престарелых не зарегистрирован – ни частный, ни коммунальный, ни государственный.

Пансионат "Золотое время" вмещал 35 человек, на момент пожара их было 33. Стоимость пребывания в заведении – 6 тыс. грн в месяц или 450 грн в сутки.

В пансионате были палаты с размещением от 1 до 5 человек, предлагалось пятиразовое питание, в том числе и диетическое, проводились регулярные анализы крови. Также был хоспис для терминальных больных.

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