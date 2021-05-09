В Краматорске люди травмировались на аттракционе: видео ЧП

В субботу, 8 мая в Краматорске по вине оператора аттракциона люди получили различные травмы.

Об инциденте сообщил Telegram-канал "Краматорск 24" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"8 мая в 19:00 в Юбилейном парке произошел несчастный случай. По халатности оператора аттракциона, который забыл убрать металлические ступени под аттракционом. Люди травмировали ноги. Вызывали полицию и скорую помощь. После этого прецедента продолжили катать людей. Аттракцион высотой 30 метров !" – говорится в сообщении.

Также известно, что оператор аттракциона работал всего второй день.

Все обстоятельства чрезвычайного происшествия выяснят правоохранители.

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