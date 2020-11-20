Чорновол продлили меру пресечения по делу Майдана

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Чорновол продлили меру пресечения

Печерский районный суд Киева 20 ноября продлили меру пресечения бывшему нардепу Татьяне Чорновол.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, уточнив, что речь идет о деле Майдана.

"Печерским судом продлена мне мера пресечения по делу Майдана. У меня мера пресечения, а у Януковича по делу массовых убийств майдановцев – нет", – написала она.

Facebook Татьяны Чорновол.

Напомним, что Чорновол является подозреваемой по делу об умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов.

Также Государственное бюро расследований занимается еще одним делом против нее – о ее автомате. По ее словам, суть дела в том, что автомат добыт в бою ее мужем при освобождении Мариуполя, а значит – нелегально.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября стало известно, что ГБР вызвало на допросы лидеров Евромайдана, в том числе и Чорновол.

Расследование ведется в рамках дела о госперевороте, заявитель в котором – заместитель генпрокурора при Викторе Януковиче, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Позднее в бюро уточнили, что вызовы на допрос отменены в связи с распространением эпидемии COVID-19.

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