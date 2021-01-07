Членам наблюдательного совета ЕКУ предложили вакцинироваться Pfizer за 1500 евро. Текст SMS

Членам наблюдательного совета Еврейской конфедерации Украины (ЕКУ) еще 1 января текущего года предложили сделать прививку от коронавируса препаратом Pfizer.

Читатели OBOZREVATEL подтвердили начало подпольной вакцинации от COVID-19 в стране, переслав нам сообщение с приглашением. В тексте озвучивается и цена прививки: 1500 евро.

Далее приводим полный текст SMS:

"Доброе утро! С Новым годом! Сегодня в течение дня можно сделать прививку Pfizer за 1500 евро каждому члену наблюдательного совета ЕКУ. Вакцинация проводится в клинике "Медиленд" на улице Маршала Рыбалко 11б. Вакцинация проводится с 12:30 до 17:30. Завтра возможно как исключение, но нежелательно. После вакцинации выдается международный паспорт о наличии прививки. Пожалуйста, срочно сообщите мне, если Вам это интересно".

Ранее председатель редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил о начале тайной вакцинации вип-персон в стране. С этой целью, предположительно, из Израиля, была завезена партия вакцины Pfizer. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, недавно получили первую дозу вакцины в клинике пластической хирургии и косметологии "Медиленд". К ней имеет отношение Роман Голдман.

Позже в Израиле опровергли информацию о том, что вакцина поступила в Украину контрабандой. Однако Бродский опубликовал фотодоказательство: снимок колбы вакцины Pfizer.