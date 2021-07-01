Чиновница миграционной службы, выдававшая преступникам фейковые паспорта, избежала ответственности – расследование

Бывшая сотрудница Государственной миграционной службы Любовь Загоруй прописывала у себя дома преступников и выдавала им фейковые паспорта. Но несмотря на то, что против злоумышленницы было открыто уголовное дело, ей удалось уйти от ответственности.

Об этом рассказали журналисты "Слидство.Инфо", которые провели расследование. Как выяснилось, бывшая чиновница, которая работала ведущей специалисткой Раздельнянского райотдела ДМС в Одесской области, причастна к выдаче фейковых паспорта одном из самых влиятельных "воров в законе" Ираклий Каличави. Он известен в криминальном мире как Ираклий Хуту. Именно его называют одним из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве.

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Но это еще не все. Следователи утверждают, что Каличави был прописан в той же квартире, где жила сама Любовь Загоруй. И не лмше он один. В ее квартире были зарегистрированы более десяти человек, которым она также сделала фейковые паспорта. Среди них были и те, кто совершали преступления за границей и были объявлены в международный розыск, утверждают следователи.

После служебной проверки ДМС признала недействительными эти паспорта, а в отношении Любви Загоруй и других чиновников миграционной службы начали уголовное дело. Сейчас это производство находится в Государственном бюро расследований. Как выяснили журналисты, следователи ГБР уже дважды пытались его закрыть, однако прокуроры восстанавливали расследование.

Однако, это далеко не полный перечень "здобиткив" чиновницы миграционной службы. Любовь Загоруй также подозревали в выдаче фейковых паспорта Сергею охотник – лицу, подозревается в преступлениях против участников евромайдан.

Мисливий долгое время скрывался от украинских правоохранителей. Согласно материалам дела, он причастен к похищению Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Активистов тогда похитили из больницы, вывезли в лес и пытали. Вербицкого позже нашли мертвым, а Луценко удалось скрыться.

По данным следствия, Мисливий использовал поддельный паспорт, который был оформлен в том же Раздельнянском райотдела МСУ в Одесской области. Любовь Загоруй собственноручно заполнила него документы и даже поставила подпись при выдаче паспорта.

Несмотря на то, что дело направили в суд, в чиновницы вручили подозрение, ее освободили от наказания. Раздельнянский районный Одесской области освободил Любовь Загоруй от уголовной ответственности за истечением сроков давности.

В конце 2019 Загоруй уволилась с Государственной миграционной службы, при этом не через служебное расследование, а по соглашению сторон.

Журналисты "Слидства.Инфо" посетили дома, где проживает Любовь Загоруй и где были прописаны преступники. Однако женщина отказалась с ними общаться.

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