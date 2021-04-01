Чиновники незаконно вывели из собственности государства 700 тысяч гектаров земли – СБУ

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Чиновники незаконно вывели из собственности государства 700 тысяч гектаров земли – СБУ

Чиновники Госгеокадастра организовали противоправный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель и вывели более 700 тысяч гектаров.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. В частности, 2,5 тысячи участков оформлялись в нарушение закона по два и более раз.

СБУ провела обыски в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра.

По данным следствия, схема действовала в 22 территориальных подразделениях ведомства.

"Киберспециалисты СБУ зафиксировали, что коррупционный механизм функционировал из-за "пробелов" в работе "Национальной кадастровой системы" и системы электронного документооборота "Докпроф", которую используют во многих органах власти", – пояснили в спецслужбе.

СБУ провела обыски в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра.

Во время обысков в региональных подразделениях была изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность.

Расследование ведется по статьям 362 (несанкционированные действия с информацией) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

СБУ провела обыски в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты заявили, что земельные льготы ветеранов войны на Донбассе злоумышленники используют как инструмент коррупционных схем, чтобы получить сотни гектаров земель государственной собственности.

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