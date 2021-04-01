Чиновники незаконно вывели из собственности государства 700 тысяч гектаров земли – СБУ

Чиновники Госгеокадастра организовали противоправный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель и вывели более 700 тысяч гектаров.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. В частности, 2,5 тысячи участков оформлялись в нарушение закона по два и более раз.

По данным следствия, схема действовала в 22 территориальных подразделениях ведомства.

"Киберспециалисты СБУ зафиксировали, что коррупционный механизм функционировал из-за "пробелов" в работе "Национальной кадастровой системы" и системы электронного документооборота "Докпроф", которую используют во многих органах власти", – пояснили в спецслужбе.

Во время обысков в региональных подразделениях была изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность.

Расследование ведется по статьям 362 (несанкционированные действия с информацией) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты заявили, что земельные льготы ветеранов войны на Донбассе злоумышленники используют как инструмент коррупционных схем, чтобы получить сотни гектаров земель государственной собственности.