Чиновники ГСЧС на Луганщине подделывали документы о пожарах
Шестерых должностных лиц управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Луганской области (ГСЧС ) будут судить за фальсификацию документов, которые создавали видимость их эффективной работы. Они подделывали акты о ликвидации масштабных пожаров, произошедших в регионе в начале июля 2020 года.
Об этом информирует Офис генерального прокурора (ОГП). В ведомстве напомнили, что речь идет об огненной стихии на территории дачного кооператива "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе, где тогда погибли три человека, были уничтожены дома, хозяйственные постройки и другое имущество.
Отмечается, что Луганская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении начальника одного из отделов ГУ ГСЧС в области по факту подстрекательства к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины) и пяти сотрудников подчиненных территориальных подразделений – по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366).
Расследование установило, что инспекторы действовали по указанию руководителя структурного подразделения ГСЧС. Акты о пожарах подделывались с целью создания видимости об эффективной их ликвидации для правоохранительных органов, органов госвласти и местного самоуправления, а также СМИ и общества.
Официальной документации они вносили ложную информацию о выезде на охваченную огнем территорию и ликвидацию пожаров силами и средствами пожарно-спасательных отрядов. Однако, следователи выяснили, что на самом деле такие мероприятия не проводились, а сотрудники ГСЧС "умышленно фальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистических показателей".
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось территориальным управлением ГБР, расположенным в Краматорске.
Ко всему прочему, в рамках уголовных производств расследуются также факты служебной халатности со стороны руководства и должностных лиц ГУ ГСЧС на Луганщине и Луганского облуправления лесного и охотничьего хозяйства (ЛОУЛМГ), служебного подлога, а также присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 УК Украины).
Напомним: в начале июля 2020-го в Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров. Пять человек погибли, огонь уничтожил до 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново и дачного кооператива "Озеро Волчье". Подробнее о тех событиях читайте по ссылке.
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