Чиновника НАН поймали на взятке

Служба безопасности Украины поймала на взятке заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук. Доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя.

За это он обещал дать в аренду нежилое помещение Института электродинамики НАН Украины в одном из центральных районов Киева, сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители задокументировали получение чиновником первой части аванса и задержали его в рабочем кабинете во время получения второй части взятки. Затем предприниматель должен был платить 50 тысяч гривен ежеквартально в течение действия незаконного длительного договора аренды.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины проводятся обыски по месту работы фигуранта в Шевченковском районе Киева. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Тернопольской области руководитель одного из районных подразделений Государственной налоговой инспекции требовал миллион гривен взятки от местного предпринимателя. За эту сумму он обещал уменьшить размер штрафных санкций.