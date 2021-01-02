Чиновник ОГП умер в новогоднюю ночь при загадочных обстоятельствах – СМИ

В ночь на 1 января на базе отдыха в Черниговской области умер заместитель начальника одного из управлений Офиса генерального прокурора Украины.

Как пишут "Буквы" со ссылкой на источники в прокуратуре, около 14 часов 1 января в полицию обратился охранник загородного комплекса "Бреч" на Черниговщине.

Он сообщил, что неподалеку от базы отдыха обнаружили труп 42-летнего мужчины.

По предварительным данным, чиновник отдыхал вместе со своей 36-летней женой, которая также работает в Офисе генпрокурора. Около половины 3 ночи он пошел в лес. Возвращаясь оттуда около 5 утра мужчина остановился и стал снимать с себя одежду, что зафиксировали камеры наблюдения одного из частных домов.

Обстоятельства смерти чиновника пока неизвестны. Видимых телесных повреждений на его теле или следов борьбы не обнаружено. Предварительная причина – переохлаждение организма.

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