Чиновник Минобороны попался на взятке в 400 тыс гривен: у него нашли Tesla и особняк. Фото

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины задержали при получении взятки начальника одного из отделов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Чиновник требовал с предпринимателя 400 тысяч гривен.

За эти деньги он пообещал внести изменения в техусловия по изготовлению продукции для нужд вооруженных сил. Это бы позволило бизнесмену стать победителем в тендере на поставки соответствующих изделий для нужд Министерства обороны.

В ходе следствия выяснилось, что задержанный также шантажировал предпринимателя, требуя скорейшего получения неправомерной выгоды. В противном случае он грозился принять положительное решение в тендере в пользу конкурента.

Чиновника задержали в его служебном кабинете когда он получил первую часть обещанной взятки в размере 100 000 гривен.

В процессе следственных действий была обнаружена документация, которая подтверждала намерения подозреваемого внести изменения в технические условия продукции.

Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

На фото, выложенном на сайте СБУ, видно, что военный чиновник жил в добротном двухэтажном особняке в готическом стиле. Рядом с домом стоит недешевая Tesla Model S. Цены на такую машину стартуют от $120 тысяч. Судя по всему, автомобиль новый, поскольку был зарегистрирован только в августе этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине при получении части взятки в общем размере 61,5 тыс. гривен задержали главного инженера одного из военных лесных хозяйств Министерства обороны.