"Черные ящики" Ан-26 окончательно расшифрованы: названа причина катастрофы
Технической причиной падения военного самолета Ан-26Ш под Чугуевом вероятно стал отказ в работе одного из блоков системы управления двигателя. Также были выявлены грубые нарушения, как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом.
Об этом в Facebook сообщил вице-премьер Украины Олег Уруский, который возглавил правительственную следственную комиссию. Он добавил, что полностью удалось дешифровать бортовые самописцы.
"Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", – сказал он.
Также Уруский подчеркнул, что по результатам дешифровки "черных ящиков" полностью восстановлен шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов.
"Сейчас Правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября 2020 в Харьковской области, продолжает свою работу", – добавил чиновник.
Он пояснил, что Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование 12 октября. После чего материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября ожидается начало процесса выплат компенсаций семьям погибших.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку. В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Олег Уруский заявил, что причиной крушения Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор.
Командование Воздушных сил ВС Украины показало схему посадки самолетов Ан-26 (бортовой номер 56) и Ан-26Ш (б. н. 76), последний из которых разбился в Харьковской области.
6 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьков, где на Площади Свободы состоялась церемония прощания с погибшими в катастрофе под Чугуевом.
Президент Зеленский наградил погибших медалью "За воинскую службу Украине".
6 октября на Площади Свободы в Харькове прошла церемония прощания с курсантами и экипажем, погибшими в катастрофе Ан-26 под Чугуевом 25 сентября.
7 октября почти по всей Украине прошли похороны курсантов, погибших во время катастрофы Ан-26 в Чугуеве.