"Черные ящики" Ан-26 окончательно расшифрованы: названа причина катастрофы

Технической причиной падения военного самолета Ан-26Ш под Чугуевом вероятно стал отказ в работе одного из блоков системы управления двигателя. Также были выявлены грубые нарушения, как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер Украины Олег Уруский, который возглавил правительственную следственную комиссию. Он добавил, что полностью удалось дешифровать бортовые самописцы.

"Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", – сказал он.

Также Уруский подчеркнул, что по результатам дешифровки "черных ящиков" полностью восстановлен шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

"Сейчас Правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября 2020 в Харьковской области, продолжает свою работу", – добавил чиновник.

Он пояснил, что Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование 12 октября. После чего материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября ожидается начало процесса выплат компенсаций семьям погибших.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL: