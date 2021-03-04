В Британии рассказали о рассекреченных файлах по Чернобыльской АЭС: правительство было в "хаосе"

В результате аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года под радиационный "удар" попала и территория Великобритании, поскольку радиация распространилась в атмосфере над Западной Европой.

Об этом пишет издание Express, ссылаясь на рассекреченные в 2017 году документы времен чернобыльской катастрофы. Эти материалы "показали хаос в британском правительстве", отметили журналисты.

Британское СМИ напомнило, что в результате ЧП на ядерном реакторе № 4 недалеко от города Припять было зафиксировано в 400 раз больше радиоактивного материала, чем в результате атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в Японии.

"Уайтхолл (улица в Лондоне, где расположены правительственные здания, – ред.) погрузился в хаос, в то время как бывший премьер-министр Маргарет Тэтчер находилась за пределами страны с официальным визитом в Японии", – сказано в материале.

В рассекреченном отчете № 10 подробно рассказывается, как "Уайтхоллу не хватило твердого лидерства".

В частности, тогдашний представитель министерства окружающей среды Великобритании Уильям Уолдгрейв во время радиоинтервью по ошибке назвал номер телефона группы водителей Департамента окружающей среды вместо центра технической информации.

Бывший министр окружающей среды Кеннет Бейкер попытался заверить общественность, что риски "незначительны", но Джон Данстер, глава Национального совета радиологической защиты, сказал, что число погибших в Великобритании достигнет "десятков человек".

"На следующий день мистеру Данстеру пришлось объяснить, что "десятки смертей" возникнут от рака в течение следующих 30-40 лет", – отметило издание.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС правительство Соединенного Королевства запретило продажу овец на тысячах ферм страны, опасаясь, что животные могли питаться травой, зараженной радиацией.

Такая ситуация действительно наблюдалась на территории Камбрии, Шотландии и Северной Ирландии, но сильнее всего пострадал Северный Уэльс. Там животные не прошли радиоактивные тесты через 10 лет после аварии.

Последние ограничения на перемещение и продажу овец в Великобритании были сняты в 2012 году.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что через 60 лет Чернобыльская зона должна превратиться в обычную территорию Украины, но в радиусе 10 км от заброшенного города никогда не будут жить люди.

Пошаговый порядок изменений в радиусе 30 км от Чернобыльской АЭС уже разработан в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов, заявил министр экологии Роман Абрамовский.