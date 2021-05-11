Ученые выявили атомные реакции внутри Чернобыльской АЭС: возможна новая авария

Спустя 35 лет после взрыва на Чернобыльской атомной электростанции продолжаются реакции деления в массах уранового топлива внутри заблокированного из-за завалов и воды реакторного зала. В связи с этим ученые не исключают возможность новой аварии.

Как пишет Science со ссылкой на химика-ядерщика из Университета Шеффилда Нила Хаятта, эти ядерные реакции похожи на "тлеющие угли в яме для барбекю".

Исследователи зафиксировали растущее количество нейтронов, что свидетельствует о спонтанном делении в остатках уранового топлива. Ученый из Института проблем безопасности АЭС НАН Максим Савельев считает, что в запасе есть еще несколько лет, чтобы проследить за ситуацией и определиться с дальнейшими действиями.

"Но мы не можем исключить возможность [аварии]", – сказал он.

Как указал Хаятт, в случае возникновения нового ЧП – когда тепло от деления испарит оставшуюся в помещении воду – повторения трагедии 1986 года не будет. Однако, считает он, "реакция деления может ускоряться экспоненциально", что может привести к "неконтролируемому высвобождению ядерной энергии".

По словам Савельева, в результате может повредиться укрытие реактора, а радиоактивная пыль заполнит объекты под Новым безопасным конфайнментом (НБК), установленным в 2019 году.

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