Ученые выявили атомные реакции внутри Чернобыльской АЭС: возможна новая авария
Спустя 35 лет после взрыва на Чернобыльской атомной электростанции продолжаются реакции деления в массах уранового топлива внутри заблокированного из-за завалов и воды реакторного зала. В связи с этим ученые не исключают возможность новой аварии.
Как пишет Science со ссылкой на химика-ядерщика из Университета Шеффилда Нила Хаятта, эти ядерные реакции похожи на "тлеющие угли в яме для барбекю".
Исследователи зафиксировали растущее количество нейтронов, что свидетельствует о спонтанном делении в остатках уранового топлива. Ученый из Института проблем безопасности АЭС НАН Максим Савельев считает, что в запасе есть еще несколько лет, чтобы проследить за ситуацией и определиться с дальнейшими действиями.
"Но мы не можем исключить возможность [аварии]", – сказал он.
Как указал Хаятт, в случае возникновения нового ЧП – когда тепло от деления испарит оставшуюся в помещении воду – повторения трагедии 1986 года не будет. Однако, считает он, "реакция деления может ускоряться экспоненциально", что может привести к "неконтролируемому высвобождению ядерной энергии".
По словам Савельева, в результате может повредиться укрытие реактора, а радиоактивная пыль заполнит объекты под Новым безопасным конфайнментом (НБК), установленным в 2019 году.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Алексей Ананенко, который спустил воду под разрушенным взрывом реактором, четыре года назад после ДТП пробыл в коме 36 дней, а во время пандемии заразился коронавирусом и получил 60% поражения легких.
Читайте в нашем материале о том, как на телевидении скрывали правду об аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Предлагаем также посмотреть фоторепортаж из "мертвых" сел причернобыльской зоны.