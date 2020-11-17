В Черкассах в подвале жилого дома нашли расчлененный труп пенсионера. Видео

В Черкассах в понедельник, 16 ноября, в подвале жилой многоэтажки нашли расчлененный труп 70-летнего мужчины.

Инцидент произошел по улице Надпильной, сообщается на сайте областного управления Нацполиции. Тело обнаружили родственники погибшего (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Еще 14 ноября родные местного жителя обратились к правоохранителям с заявлением о его пропаже. Они рассказали, что он злоупотреблял алкоголем и большую часть времени проводил вне дома.

Обстоятельства умышленного убийства устанавливаются. Оперативники ищут, кто причастен к преступлению, а также выясняют, какой образ жизни вел пенсионер, с кем общался и дружил.

Кроме того, копы изъяли видео из частных камер наблюдения, чтобы проверить записи.

На месте обнаружения тела работали криминалисты, судебно-медицинские эксперты. Полицейские обеспечивали охрану места происшествия.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Следствие продолжается.

Видео с места инцидента:

Как писал OBOZREVATEL, 15 ноября в Харькове посреди улицы нашли мертвую женщину.

13 ноября труп девушки обнаружили в Киеве. Она лежала на территории Голосеевского леса возле дома №60/3 по ул. Ягодной.