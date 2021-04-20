В России рассказали, какие корабли пропустят через заблокированный Керченский пролив

Россия якобы не собирается блокировать движение через Керченский пролив торговых судов, в том числе в украинские порты в Азовском море.

Заявление об этом во вторник, 20 апреля, в комментарии журналистам сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает "РИА Новости". Представитель российского внешнеполитического ведомства утверждает, что Москва якобы не нарушает международное законодательство.

"Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было.

А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика", – уверяет россиянин.

По его словам, Кремль "действует строжайшим образом, следуя соответствующим договоренностям многостороннего характера и любым другим договоренностям, в которых участвует Россия".

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