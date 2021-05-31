Чем плох 'Железный купол' для Украины: Жданов указал на нюанс

Система противоракетной обороны наподобие израильского "Железного купола" могла бы быть полезна в Украине для защиты отдельных стратегически важных объектов. Для защиты от баллистических ракет необходимы комплексы средней и большой дальности.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. "Система "Железный купол" – это система ближнего радиуса действия. Его максимальная дальность – 70 км, максимальная высота поражения целей – 110 км. Если мы говорим о ракетном комплексе "Искандер", то эти ракеты летят намного выше. Баллистическая ракета летит еще выше", – сообщил он.

В то же время Жданов пояснил, что система ПРО наподобие "Железного купола" может защитить от "Искандера" или "Тополя-М" какой-то отдельно взятый объект, например, атомную электростанцию.

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"Железный купол" защищает объект на площади 150 квадратных километров. Если мы ставим "Железный купол" в качестве защиты объектов, например, возле АЭС, то даже баллистическую ракету, например, "Искандер", "Тополь-М" с ядерной боеголовкой, на расстоянии 70 км и высоте 10 км он собьет".

По мнению эксперта, Украине было бы желательно иметь подобные системы противоракетной обороны, но кроме них необходимы также ПРО средней и большой дальности.

"Железный купол" – это составная часть противоракетной обороны страны. За ним должны идти комплексы средней дальности и большой дальности, высотные, которые будут сбивать баллистические ракеты с околоземной орбиты. Ведь некоторые баллистические ракеты типа "Тополя-М" могут выходить в стратосферу, а иногда и в ближний космос, то есть подыматься выше 100 км, – пояснил он.

Полную версию блиц-интервью читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в ведомстве рассматривают возможность создания в стране системы противоракетной обороны наподобие "Железного купола", функционирующего в Израиле.