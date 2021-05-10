Чехия намерена требовать от России компенсации за взрывы на складах боеприпасов

Международное право гарантирует Чехии возможность требовать от России возмещения ущерба от взрывов на складах боеприпасов в Врбетице.

Об этом заявила министр финансов страны Алена Шиллерова, сообщает Česká televize. "Самым доступным является возмещение в соответствии с международным правом, ведь путь возмещения убытков в пределах уголовного производства может быть слишком длинным", – сказала она.

В то же время в чешском министерстве финансов назвали примерную сумму компенсаций – 1 миллиард чешских крон, или более 47 миллионов долларов США.

При этом сумма еще не окончательная. В свою очередь, Радим Голиш, глава администрации Злинского края, к которому относится Врбетице, не исключает дополнительных требований от его региона, учитывая также психологический ущерб и повреждение имущества жителей.

Также сообщается, что МИД Чехии уже готовит соответствующую дипломатическую ноту – заявку могут подать уже в ближайшие недели или месяцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-минстр Чехии Андрей Бабиш предложил ЕС массово выслать российских дипломатов из-за дела по взрывам в Врбетице в 2014 году. По данным местных СМИ, взрыв был организован российскими агентами для срыва поставок оружия, в том числе и в Украину.