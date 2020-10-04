Частные "эксперты" НАБУ подрывают доверие к государственным институтам судебных экспертиз, – Наливайченко

Национальное антикоррупционное бюро хочет подорвать доверие к ведущим украинским экспертным институтам, включая специализированный институт Службы безопасности Украины, чтобы оправдаться за 3,5 года безосновательного расследования формулы "Роттердам+".

Об этом заявил экс-глава Службы безопасности Украины, народный депутат Валентин Наливайченко.

"НАБУ решило противопоставить комплексной экспертизе СБУ справку от частного эксперта, которая последние годы только тем и занимался, что обслуживала интересы НАБУ и получила за это из государственного бюджета 520 тыс. гривен", – написал бывший глава СБУ на своей странице в Facebook.

По его словам, НАБУ предлагает поверить в то, что у его частного эксперта больше компетенции, чем во всех государственных экспертных учреждениях, включая специализированный институт СБУ, которые ранее подтвердили отсутствие убытков от действия формулы "Роттердам+".

Более того, сама частная экспертиза, по информации нардепа, проведена в нарушение закона, уже после того, как дело было официально закрыто.

"Оказывается НАБУ, которое призвано защищать общественные интересы, прибегает к манипуляциям и открытого нарушения закона для того, чтобы удовлетворить мелкие политические амбиции. Недопустимо, когда правоохранители, преследуя свои собственные интересы, ставят под удар всю правоохранительную систему и доверие к ней граждан", – подчеркнул Наливайченко.

Напомним, 2 октября, через месяц после закрытия дела "Роттердам+", представители НАБУ заявили о якобы наличии заключения частного эксперта Ирины Педь, которая подтвердила заявленную НАБУ цифру "убытков" 39,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что частный эксперт Ирина Педь в 2019-2020 г. получила от НАБУ более 520 тыс. грн за предоставление некоторых услуг эксперта. Она стала крупнейшим подрядчиком НАБУ для проведения экспертиз.

Дело "Роттердам+" закрыто 27 августа 2020 из-за отсутствия в нем состава преступления. За 3,5 года детективы НАБУ не смогли найти никаких доказательств вреда от формулы.

4 государственных научно-исследовательских института, 10 украинских и международных экспертных учреждений подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы "Роттердам+".

11 августа 2020 г. отсутствие каких-либо убытков от формулы подтвердила финальная комплексная экспертиза СБУ, после чего прокурор и постановил закрыть дело.

Это решение прокурора подтвердил Офис Генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд, который 24 сентября признал решение о закрытии дела полностью законным и обоснованным.