Часть записей по делу Свинарчуков была скомпилирована, – Матиос

Часть записей по делу бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) и его сына Игоря была скомпилирована.

Как рассказал в эфире "Украина 24" бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос, военная прокуратура передала в НАБУ оригиналы записей по делу Свинарчуков, а оттуда "выпрыгнули" скомпилированные (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Часть материалов, которые мы передали в НАБУ в официальном порядке, была освещена программой Bihus.Info, а все остальные были скомпилированы", – сказал он.

По словам Матиоса, он не имеет отношения к утечке информации, что подтвердило прохождение полиграфа.

"Кто что кому передавал, мне достаточно некорректно говорить, или оценивать источники журналистской информации. Они не подлежат разглашению со стороны журналиста, и привлекать его к ответственности нельзя", – отметил экс-прокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года журналисты пришли к выводу, что высокопоставленные чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России.

Организатором схемы называли Гладковского-младшего, которому в то время было 22 года.