Бывшим топ-менеджерам ПриватБанка объявлено подозрение в растрате 136 млн грн

Трем бывшим высокопоставленным лицам ПАО КБ "ПриватБанк" сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. В частности, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебной подделке.

Речь идет о растрате 136 млн гривен. Уведомление о подозрении согласовала 22 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует пресс-служба ОГП.

Известно, что одним из фигурантов дела о ПриватБанке является Владимир Яценко, который в 2016 году был первым заместителем председателя правления финучреждения.

"В частности сообщено о подозрении бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка, который в понедельник пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены. Благодаря усилиям правоохранителей, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где экс-чиновник был задержан", – говорится в сообщении.

Напомним: ранее Ирина Венедиктова сообщила, что данные о планах правоохранителей вручить подозрение Яценко "слили", в связи с чем задержанный фигурант расследования готовил побег 22 февраля, который реализовать ему не удалось. Генпрокурор заявила, что "слив" конфиденциальной информации станет темой отдельного расследования.

Сейчас Яценко, а также и начальнице департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица, сообщено о подозрении способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом Украины. Дело рассматривается по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 и 2 ст. 366 УКУ.

Отмечается, что в декабре 2016 года трое бывших высокопоставленных лиц финучреждения, осознавая, что ПАО КБ "ПриватБанк" в ближайшее время признают неплатежеспособным и он перейдет под контроль государства, а также понимая, что из-за этого с 19 декабря 2016-го они потеряют контроль над средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения.

Он в частности заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения – индексированной комиссии из-за роста курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. В то же время выплата такой комиссии по этим депозитным договорам и дополнительным соглашениям до них не предусматривалась.

"Кроме этого, начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований статьи 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", которой установлено, что сделки, осуществляющиеся со связанными с банком лицами, не могут предусматривать условий, которые не являются текущими рыночными условиями", – пояснили в ОГП.

Там добавили, что для прикрытия растраты денежных средств "ПриватБанка" упомянутые топ-менеджеры решили придать этим банковским операциям вид законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года (на самом деле оно было подделано "задним числом"). А кроме него, также на то, что принял кредитный комитет банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы было решено применить начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юрлица в пределах распоряжения "О реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США" с 2013 года.

Так подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн гривен, установило следствие. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Специализированной антикоррупционной прокуратурой, досудебное расследование – детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

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