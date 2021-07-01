Бывший замглавы Нацполиции назвал 'закон Савченко' выгодным России

Закон, который называют именем бывшего народного депутата Надежды Савченко, выгоден только для России. Он способствует подрыву стабильности в Украине.

Об этом в интервью УНИАН заявил бывший первый заместитель глава Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции, ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин. Он отметил, что по закону на свободу выходят убийцы, разбойники и насильники.

"Считаю, что он никому не нужен, кроме Российской Федерации. Его цель – подорвать стабильность на территории Украины с помощью преступности. Этот закон нам до сих пор аукается – на свободу выходят убийцы, разбойники, насильники", – подчеркнул бывший замглавы Нацполиции.

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В качестве примера Аброськин привел Луганскую и Донецкую области. Он подчеркнул, что там пришлось восстанавливать правопорядок с самого нуля, однако затем многие вышли по "закону Савченко" на свободу и всплеск преступности снова вырос.

Он убежден, что все это является элементами гибридной войны.

Отметим, что "закон Савченко" предусматривал зачисление 1 дня предварительного заключения за два дня в срок основного наказания. В 2017 году вступила в силу отмена указанного закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году из-за "закона Савченко" вышел на свободу убийца известного украинского фотокорреспондента Виталия Розвадовского Ярослав Полушкин.