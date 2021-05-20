Бывший СБУшник заявил, что в КГБ готовились к распаду Советского Союза

Комитет государственной безопасности CCCP заранее понимал, что Союз развалится, и готовился к "перестройке" и обеспечению для себя будущего существования. Единственное – они не знали, будут ли далее официальными или же "мафиозной структурой вне государства".

Об этом в программе "Рада Нацбезопасности" на YouTube-канале ISLND TV рассказал генерал-майор, экс-замглавы СБУ Виктор Ягун. Как считает он, у сотрудников КГБ было "год-два-три, максимум пять лет" для подготовки к переменам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы же не считаем, что в КГБ сидели неадекватные люди. Возьмем, например, нацистскую Германию, когда ситуация была ужасная и они понимали, что будет развал. Они так же приняли решение о выводе определенных средств, о выводе людей и о создании такой грубо говоря "подушки", которая сохранила их силу где-то в будущем", – сказал бывший СБУшник.

По его словам, такая же ситуация была и в конце Советского Союза, ведь аналитики КГБ понимали, "что сейчас может что-то произойти чрезвычайное и они могут быть отодвинуты от власти, лишиться возможностей, которые были при доминировании коммунистической партии и КГБ в системе".

В КГБ также предполагали, что их могут распустить и все пойдет по сценарию Восточной Европы.

"То есть, они видели, что происходило в Штази, что происходило в Чехии. Это все происходило на их глазах. Поэтому они имели определенный год-два-три, максимум пять лет для того, чтобы обеспечить себе возможное будущее существование. Только они не понимали, в каком статусе. Или это будет их, грубо говоря, какая-то мафиозная структура вне государства, или они все же сохранят в государстве свое влияние и смогут это потом использовать в своих методах, как выяснилось.

То есть выходец из их среды пришел к власти, они его поддержали все, всей своей мощью, он поддержал их и они те же методы просто использовали, которые уже были наработаны много лет до этого", – подытожил СБУшник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Ягун также пояснил, что тайные операции Кремля в Европе финансируют приближенные к российской власти компании и олигархи, но не напрямую – чтобы избежать отслеживания средств. Как правило, за этим стоят подконтрольные структуры, через которые можно сделать "обнал" (вывод) денег.