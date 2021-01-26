Бывший мэр Ирпеня попал под суд за фиктивный ремонт дороги на 2,7 млн
Бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка будут судить за служебную халатность, которая привела к растрате 2,7 млн гривнен бюджетных денег.
Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего городского головы.
"Расследованием установлено, что в июле 2017 года бывший мэр Ирпеня согласовал и подписал акты приемки выполненных строительных работ по капитальному ремонту дороги на одной из улиц города. В результате этого подрядчику были перечислены бюджетные средства в сумме более 2,7 млн грн за работу, которая фактически не была выполнена", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2015 году Владимир Карплюк задекларировал 67 квартир.
Уже в 2016 году мэр Ирпеня задекларировал всего 19 земельных участков в Буче и Ирпене и 7 квартир в Буче и Польше. После этого появилась информация, что он строит дом под Варшавой.
В конце августа 2017 года прокуратура Киевской области сообщила о подозрении Карплюку, обвинив его в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве.
В декабре того же года прокуратура Киевской области сообщила мэру Ирпеня о подозрении в совершении ряда тяжелых уголовных преступлений в составе ОПГ вместе со своим первым заместителем и заместителем.
Скандальный мэр Ирпеня Карплюк объявил об отставке.