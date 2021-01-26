Бывший мэр Ирпеня попал под суд за фиктивный ремонт дороги на 2,7 млн

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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Бывший мэр Ирпеня попал под суд за фиктивный ремонт дороги на 2,7 млн

Бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка будут судить за служебную халатность, которая привела к растрате 2,7 млн гривнен бюджетных денег.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего городского головы.

"Расследованием установлено, что в июле 2017 года бывший мэр Ирпеня согласовал и подписал акты приемки выполненных строительных работ по капитальному ремонту дороги на одной из улиц города. В результате этого подрядчику были перечислены бюджетные средства в сумме более 2,7 млн грн за работу, которая фактически не была выполнена", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаОфис генерального прокурора УкраиныВладимир Карплюк