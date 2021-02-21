Бывшие главари 'ДНР' заявили о десятках убитых за сутки

Бывшие главари "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) и Игорь Безлер сообщили о 20 погибших террористах в воскресенье, 21 февраля. Отметим, ранее Генштаб ВСУ заявлял, что противник открыл огонь по своим же позициям.

На своих страницах в соцсетях они написали, что потери произошли на позициях "третьего батальона" так называемой третьей отдельной мотострелковой бригады. В то же время в сети появилась информация, что среди них есть несколько снайперов.

"Безлер. Сегодня в 11:49. На данную минуту на позициях 3-го бата", – написал Гиркин.

Информацию от Безлера также опубликовала на своей странице его жена: "На данную минуту на позициях 3-го бата 20 убитых. Информацию о раненых уточняю". Также он раскритковал так называемое руководство "ДНР" за бюрократизацию в "армии".

В то же время спикер по военным вопросам в партии "Демократична сокира" Александр Карпюк (Серж Марко) пишет, что якобы среди погибших есть снайперы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о семи ликвидированных оккупантах на Донбассе.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что противник с целью провокации открыл огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции со стороны оккупированной Горловки. Согласно официальным данным Генштаба, в результате погиб один наемник, также есть раненые.