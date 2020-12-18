Бывшему замглавы Госгеонедр объявили подозрение в нанесении 38 млн грн убытков. Фото

Бывшему первому заместителю главы Государственной службы геологии и недр Украины объявили подозрение в нанесении убытков в размере 38 миллионов гривен.

Об этом сообщается на странице Департамента стратегического расследования Нацполиции в Facebook. Ему инкриминируют две статьи – "Служебный подлог" (ч. 2 ст. 366) и "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367).

По версии следствия, подозреваемый, будучи первым заместителем главы Госгеонедр, подписал письмо о приостановке действия спецразрешения на пользование недрами с недостоверной информацией.

В результате его действия привели к тому, что на протяжение года предприятие продолжало добывать полезные ископаемые без законных оснований. Всего было добыто 156 тысяч тонн на 38,4 млн грн.

"В четверг, 17 декабря, бывшему первому заместителю главы Госгеонедр следователи сообщили о подозрении по части 2 статьи 366 (служебный подлог) и части 2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", – отметили в ведомстве.

Подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом от 250 до 700 необлагаемых минимумов или без него.

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