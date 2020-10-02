Были выпущены закрылки: летчик-испытатель назвал особенность, из-за которой мог упасть Ан-26 ВСУ
Летчик-испытатель, полковник ВВС Украины Александр Лиходед допускает, что катастрофа военного Ан-26 могла произойти в том числе и из-за человеческого фактора.
В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" он рассказал о технических особенностях данного типа самолетов.
По словам Лиходеда, в данной ситуации мог наложиться отказ работы агрегатов или двигателя на человеческий фактор. При этом он добавил, что такой отказ является не критическим и с ним справляются даже курсанты 4-го курса.
"С принятием решений (связано произошедшее). Почему нужно было выполнять посадку именно так? Я знаю Ан-26, я знаю, как там все может быть по аэродинамике, по динамике полета. Очевидно, были выпущены закрылки. Но в некоторых случаях с этим нужно быть очень осторожно, потому что, кроме подъемной силы, они дают еще большое сопротивление", – рассказал полковник.
Лиходед отметил, что в такие моменты бывают ситуации, когда летчику не хватает ни усилий, ни отклонения рулей, чтоб парировать клонящий момент.
"При выпуске закрылков в посадочном положении эффективность рулей маленькая. Сразу увеличивается сопротивление, падает скорость. Что им делать? Два выхода: либо штурвал от себя давать, но тут земля в 100 метрах, или добавлять тягу двигателям. Один на малом газе, добавляем – мало. А только они добавили, их начинает поворачивать и скорость продолжает падать", – пояснил эксперт.
В таком случае, отметил он, скорость падает и самолет сваливается, он становится неуправляемым. Летчик добавил, что это только теория, а как было на самом деле – он не знает.
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