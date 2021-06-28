"Была как Маугли, а сейчас расцвела!" На Закарпатье девочка, спасшая из огня малышей, учится жить без родителей

София Рознийчук, которая во время пожара на Закарпатье вынесла из огня младших братьев и сестер, оказалась в детдоме. Девочка столкнулась с предательством самых близких людей, которые принуждали ее содержать большую семью, а затем "выбросили" как ненужную вещь.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

10-летняя Софийка прославилась после пожара в селе Кобылецкая Поляна на Закарпатье – осенью 2018 года девочка вынесла из охваченного огнем дома четверых младших братьев и сестер. В это время папа со своей новой гражданской женой и младшим ребенком были в больнице.

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А затем София стала лауреатом всеукраинской акции "Герой-спасатель года – 2019". В Киеве ее награждал президент Владимир Зеленский: девочке вручили грамоту, которой она и сейчас очень гордится, а также планшет. Вот только родной папа с мачехой сразу же поинтересовались, а не дали ли Софийке денег?

Начальник службы по делам детей Раховской райгосадминистрации Елена Кокиш рассказала журналистам OBOZREVATEL новые факты о том, с чем пришлось столкнуться ребенку.

Софийка родилась в 2008 году, а только в 2012-ом ее папа установил факт отцовства, хотя девочка с самого рождения жила с ним. Мама не отказывалась от нее в роддоме, как писали некоторые СМИ, просто папа менял гражданских жен. А они рожали ему новых детей.

Сейчас мужчина живет с тетей Софии – двоюродной сестрой ее матери. У мужчины уже семеро детей (после пожара родились еще двое).

Ранее девочка вынуждена была попрошайничать, чтобы прокормить пятерых младших братьев и сестер. Казалось бы, непосильная ноша для любого ребенка, но Софийка делала, что могла. Как умела.

По словам Елены Кокиш, принуждал девочку попрошайничать ее родной папа: "Софийка фактически сама содержала большую семью. У нее не было другого выхода".

И "главе семьи", и его жене было все равно – где и сколько времени находятся их дети. Летом 2019 года 11-летняя Софийка с младшими братьями и сестрами целую неделю попрошайничали на ужгородском вокзале. Там они и попали в поле зрения правоохранителей, а затем городская служба по делам детей отправила беспризорников в приют.

За своими детьми приехала мачеха и по решению комиссии женщине их отдали. А вот папе Софийка оказалась уже не нужна – в это время мужчина промышлял по разных городам Украины.

Служба по делам детей Раховской райадминистрации подала иск в суд, чтобы признать девочку ребенком, лишенным родительской опеки.

Родную маму Софийки, оказавшейся в приюте, нашли аж в Винницкой области. "У женщины новая семья, живет своей жизнью. А чтобы отказаться от дочери, приезжала к нам в Рахов. Даже привезла нотариально заверенную доверенность об отказе, а два раза лично присутствовала на судебных заседаниях. Отец не явился в суд ни разу. Его долго искали – потому дело тянулось два года. В итоге папу и маму Софийки одним решением суда лишили родительских прав", – рассказала Елена Кокиш.

Решение Раховского районного суда Закарпатской области вступило в силу в январе 2021 года.

Как рассказала OBOZREVATEL директор Чинадиевского детского дома Светлана Софилканич, сначала с Софийкой было непросто – пришлось побороться с некоторыми вредными привычками, которые, к сожалению, есть у детей, которые жили без надлежащей родительской опеки. Но сейчас с девочкой все в порядке.

"До того, как попасть к нам на длительное пребывание, Софии пришлось побывать и в других детских учреждениях, а из них она вместе с другими детьми приехали к нам. Так как уже были знакомы, то теперь хорошо общаются", – рассказала директор.

По ее словам, сейчас сотрудники детдома помогают Софии наверстать то, чтобы пропущено за много лет. Тут ребенок впервые ощутил вкус детства, хотя и вдали от родителей: "Девочка экстерном окончила четвертый класс. Была на море, а 1 июля готовится поехать в лагерь в Ивано-Франковске".

Елена Кокиш из службы по делам детей добавила, что Софийка до этого почти не разговаривала, не умела читать и писать: "Она была как Маугли, а сейчас так изменилась, развилась и расцвела!"

Будет ли все безоблачно и легко? Вряд ли. Но теперь у настрадавшегося за свою недолгую жизнь ребенка появился большой шанс изменить свою судьбу, "запрограммированную" предавшими ее родителями.