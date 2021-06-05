СНБО должен отреагировать! Бутусов раскрыл назначение денег, с которыми задержали "смотрящего" за таможней Волыни

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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На Волыни задержали Михаила Бурдейного

Часть денег, изъятых из авто задержанного при перевозке взятки начальника отдела таможенного поста "Ягодин" Михаила Бурдейного, которого называют "смотрящим" за Волынской таможней, была подписана и предназначалась для различных контролирующих органов. Примечательно, что общая сумма найденной налички – 700 тысяч долларов. Совету национальной безопасности и обороны стоит обратить внимание на масштабную коррупцию на таможне.

Фотографии записок, которые были на пачках с деньгами, получило издание "Цензор.Нет". Журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook отметил, что, по их данным, деньги были "майским ежемесячным развозом "кэша" для группы государственных структур, вовлеченных в ряд коррупционных схем, в том числе в схему "крышевания" "растаможки" автомобилей".

Указано, что общая сумма пачек, подписанных для контролирующих органов, – около 100 тысяч долларов.

Видео дня

"А кому предназначалась основная часть суммы? По данным источников, близких к следствию, основная часть денег предназначалась для передачи руководству департамента профилирования рисков таможенной службы", – заявил Бутусов.

Надписи на бумажках, прикрепленных к деньгам, это "СБ Люб" (журналист предположил, что речь идет о районном отделении Службе безопасности в Любомле), "Прокур." (прокуратура, но конкретных данных у Бутусова нет) и "Зам". "Тут трудно понять куда и чей", – отметил журналист.

На этих трех записках также были указанны суммы:

Деньги были подписаны
Записка с указанием, куда нужно передать деньги
Наличку нашли в авто Бурдейного

Он указал, что это лишь один факт коррупции на одной из украинских таможен. "Давайте подсчитаем, про какие суммы в месяц может идти речь в масштабе страны? Ведь такая масштабная схема не может существовать только в одном месте, таможни и посты есть в каждой области", – написал Бутусов.

Он высказал надежду на то, что перехват месячного таможенного "оброка" на "Ягодине" повлечет за собой не только очередные кадровые чистки, но и уголовное дело, "где будут установлены контакты Бурдейного, с кем он пересекался в свои прошлые заезды в Киев, в какие здания заходил, с кем контактировал во всех других правоохранительных органах".

Деньги в машине таможенника

О задержании Михаила Бурдейного, которое произошло 4 июня, можно также почитать в нашем материале по ссылке.

Полный пост журналиста:

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Скриншот
Скриншот
Скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против 13 человек и 95 компаний, причастных к контрабанде. Этот пакет приняли на заседании упомянутого органа 15 апреля.

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