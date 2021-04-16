Бутусов попал под обстрел на Донбассе и рассказал о "большом обострении"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Бутусов оказался под обстрелом

Украинский журналист Юрий Бутусов попал под обстрел российско-оккупационных войск на Донбассе.

Об этом он рассказал в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась вечером в пятницу, 16 апреля, наYouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналист включился в прямой эфир с помощью видеосвязи. Он сказал, что действительно видит на фронте "большое обострение".

"Буквально 4 часа назад я был на позициях украинских войск возле поселка Опытное (Донецкая область. – Ред.) и попал там под обстрел.

Приблизительно 30 выстрелов гаубиц 122 мм на моих глазах разорвались вокруг наших позиций", – рассказал Бутусов.

Прямой эфир "Свободы слова Савика Шустера"

Он заявил, что противник проводит очередные боевые действия и пытается нанести огневые поражения украинским войскам.

Он указал на то, что оккупанты повышают напряжение на Донбассе. По словам журналиста, "это достаточно угрожающе выглядит".

Юрий Бутусов на Донбассе

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Как ранее писал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в случае вторжения России в Украину ветераны и резервисты должны быть готовыми к мобилизации. Этот призыв он также адресовал бойцам, которые в начале войны на Донбассе воевали в составе добровольческих батальонов.

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