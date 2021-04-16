Бутусов попал под обстрел на Донбассе и рассказал о "большом обострении"

Украинский журналист Юрий Бутусов попал под обстрел российско-оккупационных войск на Донбассе.

Об этом он рассказал в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась вечером в пятницу, 16 апреля, наYouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналист включился в прямой эфир с помощью видеосвязи. Он сказал, что действительно видит на фронте "большое обострение".

"Буквально 4 часа назад я был на позициях украинских войск возле поселка Опытное (Донецкая область. – Ред.) и попал там под обстрел.

Приблизительно 30 выстрелов гаубиц 122 мм на моих глазах разорвались вокруг наших позиций", – рассказал Бутусов.

Он заявил, что противник проводит очередные боевые действия и пытается нанести огневые поражения украинским войскам.

Он указал на то, что оккупанты повышают напряжение на Донбассе. По словам журналиста, "это достаточно угрожающе выглядит".

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Как ранее писал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в случае вторжения России в Украину ветераны и резервисты должны быть готовыми к мобилизации. Этот призыв он также адресовал бойцам, которые в начале войны на Донбассе воевали в составе добровольческих батальонов.