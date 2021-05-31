Бутусов нашел следы прямого финансирования Шария из Москвы: на счет отправили 670 тысяч евро

Украинский блогер Анатолий Шарий якобы получал прямое финансирование из России, где ему за два года было перечислено более 600 тысяч евро.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источники. По его словам, Шарий получал деньги на счет в московском банке.

"Есть такой счет Anatolii Sharii 4082 0978 7010 0001 9207 Raiffeisen Bank RF, Moscow. 21.05.2019 и 19.04.2020 на этот счет были направлены из России два платежа на сумму 670 000 евро от двух граждан РФ", – написал он.

Со слов Бутусова, с этого счета Шарий оплачивал свои покупки недвижимости в Испании.

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Напомним, что Литва якобы лишила статуса беженца Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в госизмене, аннулировав все документы.

При этом Шарий отрицал, что Литва лишила его статуса беженца. В то же время нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко настаивал на обратном и даже опубликовал копию литовского документа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 февраля Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 "Государственная измена" и ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".