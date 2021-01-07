Бродский ответил на заявление Минздрава Израиля о вакцине и показал доказательства

Глава редакционного совета OBOZREVATEL и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский опубликовал фотографию вакцины от коронавируса, которую незаконно могли ввести для украинских чиновников из Израиля.

Снимок он выложил на своей странице в Facebook. На нем видно, что речь идет о препарате Pfizer-BioNTech (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Для израильского Минздрава. Вот это колют (руководитель Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС Роман) Гольдман и (глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил) Радуцкий", – прокомментировал Бродский.

Таким образом он ответил на заявление Министерства здравоохранения Израиля о том, что вывезти вакцину из страны незаметно – невозможно.

Ранее Бродский заявил, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5-3 тысячи евро.

По его информации, 29 или 30 декабря чартерным бортом в Украину из Израиля была тайно завезена партия вакцины Pfizer. В ответ спикер израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна заверил, что сделать это было невозможно, поскольку препарат требует глубокой заморозки.

Напомним, что издание OBOZREVATEL в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML расследует преступную схему вакцинирования "избранных".

После обнародования информации об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Министерство здравоохранения и сотрудники Министерства внутренних дел изучат информацию о возможной организации в Украине подпольной вакцинации против коронавируса.

Также президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить эти данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Бродский считает, что Шмыгаль и Радуцкий должны сделать анализ на антитела к коронавирусу, чтобы подтвердить отсутствие тайной вакцинации. Если результат тестирования окажется положительным, то оба обязаны уйти в отставку.