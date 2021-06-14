Британский эсминец и нидерландский фрегат вошли в Черное море

В понедельник, 14 июня, в Черное море зашли британский эсминец HMS Defender D36 ("Дефендер") и фрегат HNMLS Eversten F805 ("Эвертсен") военно-морских сил Нидерландов. Там они присоединились к американского эсминцу УРО USS Laboon ( "Лабуни"), который прибыл раньше.

Еще 9 июня оба корабля приблизились к порту Стамбула и ошвартовались рядом в бухте Золотой Рог. После отдыха экипажа отправились через Босфор в Черное море, сообщает "Думская" (чтобы осмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным систем навигации, отслеживающих движение кораблей и судов в мировом океане, первым пролив Босфор прошел британский эсминец, следом за ним – нидерландский фрегат. Это произошло около 11:30. Ожидается, что корабли примут участие в ежегодных маневрах "Си Бриз".

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Известно, что и эсминец "Эвертсен", и фрегат "Дефендер" входят в эскадру, сопровождающую новейший британский авианосец Queen Elizabeth.

Последний еще 23 мая вышел в первую кругосветку в сопровождении девяти кораблей: двух эсминцев типа 45 – HMS Diamond и HMS Defender, двух фрегатов типа 23 – HMS Kent и HMS Richmond, двух судов обеспечения – RFA Tidespring и RFA Fort Victoria, а также американского ракетного эсминца USS The Sullivans (DDG-68) и нидерландского фрегата HNLMS Evertsen (F805). Рядом авианосец сопровождает и атомная субмарина.

На нем самом базируется 32 летательных аппарата – палубные самолеты F-35B из эскадрильи США VMFA-211 и Британии 817 SQN, а также морские пехотинцы из 42 CDORM и три вертолетных эскадрильи – 815 NAS, 820 NASи 845 NAS.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в Одессе завершилась заключительная конференция по планированию украинского-американских учений Sea Breeze-2021, которые состоятся летом 2021 года. Они пройдут на Черном море в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.