Британские журналисты показали изнутри лагерь войск РФ у границы Украины. Видео
Съемочная группа британского телеканала Sky News побывала возле нового лагеря российских войск под Воронежем (РФ) и на железнодорожной станции Масловка, где разгружаются эшелоны с техникой недалеко от украинской границы.
Сюжет под названием "Украина обвиняет Россию в разжигании напряженности и наращивании военного потенциала" опубликован на YouTube канале СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Спутниковые снимки и свидетельские показания показывают, что численность войск увеличивается всего в нескольких километрах от границы с Украиной, где сотням тысяч украинцев выдали российские паспорта. Правительство России заявляет, что эти перемещения – просто учения", – говорится в подписи под ним.
В своем ролике британские журналисты показали уже обнародованные группой расследователей Conflict Intelligence Team спутниковые снимки, демонстрирующие масштабы разворачивания лагеря. А также новые кадры движения техники возле него.
Отмечается, что военные грузовики, которые им удалось увидеть, имеют код 76 на государственных номерах. И это означает, что они прибыли из Центрального военного округа РФ, то есть как минимум за 1100 километров от этого места.
При этом отмечается, что на станции Масловка к югу от Воронежа есть небольшой военный городок, с несколькими грузовиками и палаткой. Поляна перед станцией "изрезана колеями" из-за постоянной разгрузки военной техники. Далее ее везут на ближайший полигон, который и превратился в огромный военно-полевой лагерь россиян.
Как рассказывают в своем материале журналисты Sky News, он тянется примерно на 2,4 километра и упирается прямо в окрестности дач и домов местных жителей. Те заявили, что "застройка" лагеря началась в конце марта. Там видно огромное количество военных грузовиков, ряды палаток и множество военных.
Как сообщал OBOZREVATEL:
российские расследователи с Conflict Intelligence Team, которые засекли новый полевой лагерь российской армии неподалеку украинской границы, считают нынешние перемещения военных РФ возле Украины крупнейшими со времен боев за Дебальцево зимой 2015 года.
Место под Воронежем удалось найти с помощью видеозаписей местных жителей. Позже лагерь войск России у границы Украины показали со спутника, а также продемонстрировали другие многочисленные фотодоказательства.