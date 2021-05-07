Бригада ВСУ поддержала ветерана ООС Пекельного, которого обвиняют в убийстве нападающего

Командование 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины выразило поддержку своему бывшему военнослужащему Андрею Пекельному. Парня подозревают в убийстве молодого человека, который с группой лиц пытался ворваться в дом защитника.

Официальную позицию по поводу резонансного дела подразделение обнародовало на своей странице в Facebook. В частности, побратимы и непосредственный командир бывшего воина напомнили, что Пекельный добросовестно выполнял задачи по защите независимости Украины в зоне ООС в 2018-2019 годах.

Также в бригаде, где парень проходил службу, его охарактеризовали как исполнительного, ответственного, грамотного и дисциплинированного военнослужащего, который был примером для своих побратимов.

Командование 80 ОДШБр отметило, что Пекельный не имел вредных привычек, все поставленные задачи выполнял вовремя и качественно, никаких замечаний во время службы к нему не было, а среди товарищей экс-военный пользовался авторитетом и уважением.

"Коллектив бригады выражает поддержку Андрею, ведь каждый имеет право на самооборону и защиту своего жилища. Выступаем за законность и честное и справедливое расследование дела", – подчеркнули в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

инцидент с гибелью нападавшего на жилье Пекельного произошел в ночь на 2 мая на Тернопольщине. Подозреваемый на момент конфликта был трезв, в содеянном он сознался.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему защитнику, который во время самозащиты нанес смертельное ранение одному из нападавших.

Тем временем побратим Пекельного раскрыл детали происшествия и сказал, что погибший сам накололся на нож.