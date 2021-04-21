Брата Вовка уволили с военной службы в СВРУ
Брата главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка – Юрия Зонтова уволили с военной службы в Службе внешней разведки Украины.
Об этом сообщили на официальной странице СВРУ в Facebook. В ведомстве отметили, что соответствующее решение было принято после проведенного служебного расследования.
В частности, во время него специалисты выявили факты нарушения Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы.
"В рамках превалирования принципов добропорядочности в деятельности сотрудников Службы внешней разведки Украины подполковник Ю. Зонтов привлечен к дисциплинарной ответственности и освобожден от военной службы", – отметили в СВРУ.
Ранее выяснилось, что перед назначением Юрия Зонтова в Службу внешней разведки в январе 2019 года якобы было предупреждение от внутренней безопасности. Тогдашнего руководителя СВРУ Егора Божко проинформировали о проблемности кандидата, однако эти данные были проигнорированы.
Напомним: Зонтова отстранили от должности заместителя начальника управления Службы внешней разведки, а после скандала со взяткой Высший антикоррупционный суд наложил арест на его недвижимость и автомобиль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 апреля НАБУ задержало Юрия Зонтова на попытке получить 100 тысяч долларов взятки. Во время обыска у него и сообщника нашли крупную сумму наличных в валюте.
Украинский журналист Юрий Бутусов раскрыл детали схемы получения взяток, которую, по его словам, организовал глава ОАСК Павел Вовк.
Украинцы возмутились миллионами наличных средств, которые были обнаружены при обыске у брата Вовка.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум пойманным на взятке украинцам.
9 апреля Юрия Зонтова отправили под стражу до 4 июня с альтернативой залога 35 млн 185 тысяч гривен, а также его соучастника – адвоката Юрия Донца – с залогом в размере 2,9 млн грн.