Брата Вовка уволили с военной службы в СВРУ

Брата главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка – Юрия Зонтова уволили с военной службы в Службе внешней разведки Украины.

Об этом сообщили на официальной странице СВРУ в Facebook. В ведомстве отметили, что соответствующее решение было принято после проведенного служебного расследования.

В частности, во время него специалисты выявили факты нарушения Зонтовым воинской дисциплины и условий прохождения военной службы.

"В рамках превалирования принципов добропорядочности в деятельности сотрудников Службы внешней разведки Украины подполковник Ю. Зонтов привлечен к дисциплинарной ответственности и освобожден от военной службы", – отметили в СВРУ.

Ранее выяснилось, что перед назначением Юрия Зонтова в Службу внешней разведки в январе 2019 года якобы было предупреждение от внутренней безопасности. Тогдашнего руководителя СВРУ Егора Божко проинформировали о проблемности кандидата, однако эти данные были проигнорированы.

Напомним: Зонтова отстранили от должности заместителя начальника управления Службы внешней разведки, а после скандала со взяткой Высший антикоррупционный суд наложил арест на его недвижимость и автомобиль.

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