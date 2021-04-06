Бутусов: задержанный на взятке брат главы ОАСК заявил, что он сотрудник спецслужб

Украинский журналист Юрий Бутусов раскрыл детали схемы получения взяток, которую, по его словам, организовал глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, по данным СМИ брат которого, Юрий Зонтов, был задержан сегодня Национальным антикоррупционным бюро Украины при попытке получить 100 тысяч долларов.

На своей странице в Facebook Бутусов сообщил, что Зонтов заявил, что он – сотрудник Службы внешней разведки Украины. Известно также, что ранее задержанный тоже был связан с правосудием, так как работал адвокатом.

"Вовк организовал глубоко законспирированную систему получения взяток. Каждый взяткодатель анализировался, работа шла только с понятными и известными людьми, и только по крупным суммам", – написал Бутусов, ссылаясь на источники.

По данным журналиста, сам глава ОАСК не участвовал в передаче взяток, деньги через ряд посредников поступали к его родному брату. Вместе с тем, Вовк якобы не раз срывал операции НАБУ по раскрытию получения неправомерной выгоды.

"В этот раз сработала жадность – дело должно было слушаться в ОАСК завтра, срочность была оправдана ситуацией. И хорошо зная наши правоохранительные органы, Вовк не думал, что НАБУ рискнет передавать целых 100 000 долларов через цепочку посредников, которую, казалось, было невозможно отследить", – отметил журналист.

Однако в НАБУ все же пошли на риск и зафиксировали факт получения Зонтовым взятки. После этого, пишет Бутусов, он повез деньги в квартиру, которая является адвокатским офисом. В ней расположены три сейфа для документов и ценностей.

По словам Бутусова, Зонтов пользовался своим статусом госслужащего и благодаря работе в разведке мог вывозить "краденное в Украине" в другие страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал представление законопроектов, которые должны урезать полномочия Окружного административного суда Киева.

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