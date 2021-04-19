Отстраненному замглавы МИД Божку, оправданному судом, пытались вручить новое подозрение. Видео

Отстраненный заместитель министра иностранных дел Егор Божок после оправдательного решения суда подал заявление на возобновление в должности, но Офис генерального прокурора снова начал расследование и бывшему главе СВР пытались вручить новое "подозрение".

Как рассказал Божок на своей странице в Twitter 16 апреля, суд его полностью реабилитировал. В понедельник, 19 апреля, он подал заявление министру иностранных дел Дмитрию Кулебе о возвращении к обязанностям.

В документе бывший председатель Службы внешней разведки указывал, что больше не фигурирует ни в одном уголовном производстве (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Того же дня в МИД наведались представители Офиса генпрокурора. "После четырех реабилитирующим решений судов, без всяких объяснений, в нарушение всех возможных законов прокурор в рамках уже завершенного расследования пытался всучить мне непонятную бумажку", – написал Божок в своем аккаунте.

В видеокомментарии, запись которого появилась в распоряжении OBOZREVATEL, он также рассказал, что 19 апреля прокурор пытался вручить ему "сообщение о подозрении" в помещении Государственного бюро расследований.

Божок отметил, что все подозрения, которые подписывались против него ранее, были признаны судом незаконными.

"Сегодня была попытка прокурора ОГПУ нарушить требования Конституции Украины и Криминально-процессуального кодекса", – сказал сотрудник МИД.

Он подчеркнул, что будет обращаться с соответствующим заявлением о правонарушении.

Квінтесенція реформи прокуратури!

Сьогодні після 4х реабілітуючих рішень судів, без жодних пояснень, в порушення всіх можливих законів прокурор @GP_Ukraine

в рамках вже завершеного розслідування намагався всучити мені незрозумілий папірець.

Пропоную переглянути цей цирк👇 pic.twitter.com/44rEnelv6f — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 19, 2021

В чем была суть закрытого производства

Напомним, что бывший глава Службы внешней разведки (2017-2019) Божок 10 апреля 2020 года получил подозрение в рамках дела о незаконном, по мнению ГБР, назначении на должность первого заместителя главы СВР Сергея Семочко. Якобы тот был назначен на эту должность по указу пятого президента Петра Порошенко без представления главы ведомства, как того требует закон Украины "О Службе внешней разведки".

Основной статьей в подозрении Божка была "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий" (ч.4 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

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