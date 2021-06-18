В Запорожье два человека попали в реанимацию после употребления рыбы
В Запорожье мужчина и женщина с симптомами ботулизма попали в реанимацию областной клинической больницы. Было установлено, что накануне они ели вяленого леща. Рыба была куплена в одном из магазинов известной в городе торговой сети.
Пострадавших госпитализировали 15 июня, сообщается на сайте государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины".
Пациенты, жители Шевченковского района, поступили в больницу в тяжелом состоянии, без сознания. Врачи поставили клинический диагноз "ботулизм" тяжелой степени.
Специалисты местного центра по контролю и профилактике болезней провели расследование и направили остатки рыбы, а также образцы крови мужчины и женщины на анализ, чтобы определить наличие ботулотоксина.
Пресс-служба напомнила, что ботулизм – это острое тяжелое инфекционно-токсическое заболевание, которое возникает в результате употребления в пищу продуктов питания, содержащих микробный токсин – ботулинум. Болезнь приводит к тяжелым поражениям нервной системы, изменениям в работе сердечно-сосудистой системы, слабости скелетных и гладких мышц, нарушении зрения, глотания, моторики кишечника.
Эксперты подчеркнули: из всех известных бактериальных токсинов именно токсин палочки ботулизма наиболее опасен.
Подхватить инфекцию можно, употребив в пищу продукты без их предварительной термической обработки. Это могут быть консервы, особенно домашнего приготовления, копченые, вяленые мясные и рыбные изделия, а также другие продукты, в которых есть условия для развития возбудителей.
При этом зараженную продукцию визуально определить невозможно: ботулотоксин не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха.Симптомы ботулизма
Первые признаки заметны в среднем через сутки после употребления зараженной пищи (иногда – уже через 2 часа). Инкубационный период может быть и более длинным – до 10 суток.
Первые признаки ботулизма:
общая слабость;
головная боль;
головокружение;
чувство тревоги.
Затем признаки инфицирования становятся более серьезными:
двоение предметов;
ослабление четкости зрения (предметы видятся в тумане, сетка перед глазами);
потеря голоса, затруднительность глотания вследствие паралича мышц гортани, глотки и языка;
в тяжелых формах – расстройство дыхания.
В некоторых случаях ботулизм может спровоцировать паралич диафрагмы и привести к летальному исходу.
Токсин также сильно "ударяет" по нервной системе, из-за чего у больных развивается неврологическая симптоматика.
В случае обнаружения характерных для ботулизма симптомов врачи призвали немедленно обращаться за медицинской помощью.
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