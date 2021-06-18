В Запорожье два человека попали в реанимацию после употребления рыбы

В Запорожье мужчина и женщина с симптомами ботулизма попали в реанимацию областной клинической больницы. Было установлено, что накануне они ели вяленого леща. Рыба была куплена в одном из магазинов известной в городе торговой сети.

Пострадавших госпитализировали 15 июня, сообщается на сайте государственного учреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины".

Пациенты, жители Шевченковского района, поступили в больницу в тяжелом состоянии, без сознания. Врачи поставили клинический диагноз "ботулизм" тяжелой степени.

Специалисты местного центра по контролю и профилактике болезней провели расследование и направили остатки рыбы, а также образцы крови мужчины и женщины на анализ, чтобы определить наличие ботулотоксина.

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Пресс-служба напомнила, что ботулизм – это острое тяжелое инфекционно-токсическое заболевание, которое возникает в результате употребления в пищу продуктов питания, содержащих микробный токсин – ботулинум. Болезнь приводит к тяжелым поражениям нервной системы, изменениям в работе сердечно-сосудистой системы, слабости скелетных и гладких мышц, нарушении зрения, глотания, моторики кишечника.

Эксперты подчеркнули: из всех известных бактериальных токсинов именно токсин палочки ботулизма наиболее опасен.

Подхватить инфекцию можно, употребив в пищу продукты без их предварительной термической обработки. Это могут быть консервы, особенно домашнего приготовления, копченые, вяленые мясные и рыбные изделия, а также другие продукты, в которых есть условия для развития возбудителей.

При этом зараженную продукцию визуально определить невозможно: ботулотоксин не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха.

Первые признаки заметны в среднем через сутки после употребления зараженной пищи (иногда – уже через 2 часа). Инкубационный период может быть и более длинным – до 10 суток.

Первые признаки ботулизма:

общая слабость;

головная боль;

головокружение;

чувство тревоги.

Затем признаки инфицирования становятся более серьезными:

двоение предметов;

ослабление четкости зрения (предметы видятся в тумане, сетка перед глазами);

потеря голоса, затруднительность глотания вследствие паралича мышц гортани, глотки и языка;

в тяжелых формах – расстройство дыхания.

В некоторых случаях ботулизм может спровоцировать паралич диафрагмы и привести к летальному исходу.

Токсин также сильно "ударяет" по нервной системе, из-за чего у больных развивается неврологическая симптоматика.

В случае обнаружения характерных для ботулизма симптомов врачи призвали немедленно обращаться за медицинской помощью.

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