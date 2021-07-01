Большинство украинских воров в законе коронованы в России и сотрудничают с ФСБ, – Аброськин

Почти все украинские воры в Украины были коронованы в России. Они сотрудничают с Федеральной службой безопасности страны.

Об этом в интервью УНИАН рассказал бывший первый заместитель глава Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции, ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин. Он также убежден, что преступники сотрудничают с российскими правоохранителями.

"Почти все украинские воры в законе коронованы в Российской Федерации. Насколько знаю, полиция там с ними плотно работает. Воров, которые от сотрудничества отказываются, преследуют и они выезжают за пределы страны. Выходит, имеет место определенная договоренность, предполагающая какое-то сотрудничество", – пояснил Аброськин.

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Он добавил, что имевший отношение к коронации российский вор может влиять на того, ставить конкретные задачи для выполнения в Украине.

В качестве примера он привел сына Леры ("Лера Сумской"), который большую часть времени живет в Сумах или Киеве, в то время как его отец находится в российской тюрьме.

По словам Аброськина, ворам в законе больше всего интересны Днепр, Киев, а также Киевская, Харьковская и Одесская области. Чаще всего в сфере их влияния контрабанда, незаконная миграция, наркоторговля, порты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший замглавы Нацполиции рассказал, что воры в законе получают огромную прибыль от тюрем. Среди источников – мошеннические схемы обмана по телефону.