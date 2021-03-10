Больница в Польше отказывалась лечить пострадавших в ДТП украинцев: консул озвучил детали скандала

Генеральному консулу Украины в Люблине Василию Павлюку пришлось "на высоких тонах" решать вопрос о лечении в одной из больниц украинцев, пострадавших в масштабном ДТП в Польше.

Как рассказал он в эфире телеканала "Украина 24", два гражданина Украины потеряли свои медицинские полисы.

"Женщина была застрахована через работодателя, мужчина в Киеве через украинскую страховую компанию. Ситуация очень неприятная, потому что и больница уже второй раз попадает в такой скандал. Ранее была авария, разбился автобус на Подкарпатье, и с ними была такая же проблема, не хотели предоставлять помощь. Наш почетный консул в Перемышле заплатил в кассу 15 тысяч злотых из своего кармана, и только после этого они начали оказывать помощь", – сказал Павлюк.

По его словам, разговор с врачами был неприятный.

"На этот раз у меня с ними был очень серьезный разговор на высоких тонах, и после этого они начали оказывать помощь. Кроме того, у меня будет личный разговор с госпожой воеводой, которой мы очень благодарны, она сделала очень много. Мы благодарны всем врачам Польши из семи больниц, они много сделали. Но в этой больнице администрация вела себя не очень корректно. Они принимали решения по своему усмотрению. Я им ответил, что мы государство небедное, никому ничего не должны, мы со всеми рассчитываемся, и с вами тоже рассчитаемся, не переживайте", – отметил генконсул.

Он добавил, что в Перемышле в среду должны выписать 4 или 5 человек, им провели определенные операции, которые позволят транспортировку в Украину.

"Там были сломаны руки, ноги, ребра, но им позволят уехать. 22 на вчерашний день находились в больницах, всем им было нужно оперативное вмешательство. Два человека находятся в тяжелом состоянии, девочка в Перемышле и мужчина в Жешуве. Остальные – средней тяжести" , – подчеркнул чиновник.

Также он рассказал, что все тела погибших уже опознаны родственниками, идет процедура оформления для перевозки их в Украину.

Как писал OBOZREVATEL: