Бойня в школе "Колумбайн": два старшеклассника 22 года назад убили 13 человек и застрелились

Ровно 22 года назад произошло одно из крупнейших массовых убийств в учебных заведениях США.

20 апреля 1999 года два старшеклассника, 17-летний Дилан Клиболд и 18-летний Эрик Харрис убили 13 человек в школе "Колумбайн" и ранили 23-х, после чего совершили самоубийство. OBOZREVATEL предлагает вспомнить об обстоятельствах трагедии и рассказывает, кем были убийцы.

Главной целью Клиболда и Харриса было убийство как можно большего количества людей, поэтому 20 апреля в 11:10 утра они оставили две самодельные бомбы в студенческой столовой. Однако взрыва, как они планировали, не произошло, и преступники вернулись в школу и открыли огонь по учащимся.

Они шли по коридорам и стреляли по всем подряд – ученикам и учителям. В 11:29 убийцы продолжили стрельбу в библиотеке, где, смеясь и издеваясь над ранеными и испуганными школьниками, охотились на тех, кто уцелел.

В 11:44 убийцы вошли в столовую, где снова попытались взорвать несработавшую ранее бомбу. Частично им удалось подорвать одно из взрывных устройств, вследствие чего помещение охватил пожар.

В 12:05 Клиболд и Харрис вернулись в библиотеку, откуда открыли огонь по полицейским, окруживших школу. В 12:08, как и задумывалось, убийцы застрелились. За 46 минут они убили 12 учеников и 1 учителя, а также ранили еще 24 человек.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд были достаточно неприметными учениками в школе "Колумбайн". Оба хорошо учились, но долгое время подвергались травле со стороны более популярных и сильных школьников. До совершения массового убийства они уже получали условный срок за мелкую кражу электронного оборудования.

И Харрис, и Клиболд были фанатами компьютерной игры-"стрелялки" Doom, а на сайте, который Харрис создал как приложение к игре, они не раз писали о ненависти к школе и угрожали некоторым ученикам.

Заинтересованность в культе насилия и презрение к нормам морали Харрис и Клиболд также демонстрировали в видеороликах и школьных сочинениях, которые, несмотря на множество угроз и жалобы других родителей в полицию, были проигнорированы администрацией школы и родителями.

К воплощению преступного замысла убийцы готовились долгое время, строили планы и тренировались в использовании оружия.

Трагедия в школе "Колумбайн" стала настоящим шоком для американской общественности. В прессе выдвигались несколько версий того, что могло побудить школьников из порядочных, богатых семей к подобному преступлению.

В частности, СМИ писали о постоянной травле и унижении, ставшими нормой в школе, увлечении игрой Doom, музыкой и фильмами, пропагандирующими насилие.

Также акцентировалось внимание на аморальном и асоциальном поведении ребят, которое упустили из виду родители, школа и полиция, употреблении Харрисом антидепрессантов, при определенных условиях способных привести к всплеску агрессии.

Тем не менее, в ходе расследования, психиатрами было установлено, что Харрис страдал клинической психопатией, а Клиболд – глубокой депрессией и мог поддаться влиянию старшего товарища, основного организатора преступления.

Современный анализ событий специалистов исключает травлю и унижение как основные мотивы преступления, а главными причинами агрессии убийц называет психические расстройства, глубоко укоренившееся антисоциальное поведение и комплекс самомнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прессе неоднократно выдвигались предположения, что именно стрельбой в Колумбайне вдохновился керченский "стрелок" Владислав Росляков. 17 октября 2018 года он убил 21 человека в политехническом колледже, после чего покончил с собой.