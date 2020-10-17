Бойня в Керчи два года спустя: фото, видео, воспоминания очевидцев. 18+

Два года назад, 17 октября 2018 года, в политехническом колледже Керчи произошло массовое убийство, жертвами которого стали 21 человек.

Подозреваемый – студент 4-го курса Владислав Росляков. По версии следствия, он заложил бомбу в здании колледжа и открыл стрельбу по учащимся и работникам, после чего застрелился сам. В годовщину трагедии OBOZREVATEL публикует свидетельства очевидцев, а также фото и видео и с места теракта (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Массовое убийство в Керчи: что произошло

Днем 17 октября 2018 года в политехническом колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. По версии следствия, бойню устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, который после содеянного покончил с собой.

Жертвами массового убийства стали 21 человек из числа студентов и сотрудников учебного заведения, включая подозреваемого в преступлении. Пострадали 67 человек. В прессе, среди прочего, звучали предположения, что Росляков мог подражать убийцам, атаковавших в апреле 1999 года школу "Колумбайн" в штате Колорадо, США.

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Теракт в Керчи: воспоминания очевидцев

"Повылетали двери, окна. Девочку чуть не прибило… Мальчик стрелял из ружья по людям. Он вроде бы как у нас в колледже учится. Он дробью стрелял, был один. Было или ружье или что-то такое… Мы спрятались в комнате у куратора, его застрелили", – рассказал один из очевидцев трагедии "Комсомольской правде".

"Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали", – приводит слова очевидцев "В городе. Крым".

"Они (взрывы в здании колледжа, – ред.) прозвучали буквально друг за другом, с одной лишь разницей, что первый взрыв не очень мощным, просто громкий хлопок и сильная задымленность. Второй – поражающий, такой силы, что стена, которая выходит во внутренний двор колледжа, выгнулась сантиметров на пятьдесят. А вот аквариум с рыбками, стоящий в метрах семи от эпицентра, не пострадал", – вспомнила керчанка Анна "Крым.Реалии".

"Я уехал оттуда около семи вечера. Тела просто клали на тумбы или парты, накрывали сорванными с окон занавесками, и так они лежали там несколько часов. Говорят, что их закончили вывозить уже под утро. Например, Баклановых (Анастасия и Светлана Баклановы, мать и дочь, погибшие в Керченском колледже – ред.), вывезли вообще около шести утра", – рассказал житель Керчи, помогавший выносить раненных.

"Я был рядом, я был у мастерских. И когда были в мастерских, прогремел взрыв, и нам сказали всем выходить из здания. Потом мы слышали выстрелы из автомата, и нам сказали всем выходить. Ну, мы вышли, и всё. Это (выстрелы, – ред.) со стороны именно колледжа. Мы в мастерских были, метров за 200", – цитирует студента Николая издание Business FM.

"Мы вышли во внутренний двор Политеха, и через минуту все взорвалось. Просто стекла везде повылетали, начали стрелять. Я бежала и видела, как пацаны просто падали, и кровь летит повсюду…", – рассказывала студентка колледжа Маргарита.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2020 года в Керчи задержали подростков, готовивших теракты. Оказалось, что они вели "группы смерти" в соцсетях, где склоняли пользователей к аналогичным преступлениям.