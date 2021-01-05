Двух защитников Украины, раненных в Иловайске, спасла 90-летняя украинка. Фото

Двух добровольцев из батальона "Донбасс", которые раненными уходили из центра Иловайска 19 августа 2014 года, спрятала у себя в квартире местная жительница – 90-летняя Клавдия Ивановна.

Бабушка помогла украинским воинам перевязать раны и, несмотря на возможность обысков, скрывала "Бишута" и "Никитоса" в своем жилище. Об этом сообщается в материале Reporters.

Журналисты опубликовали фотографии бабушки вместе с украинскими защитниками. Клавдия Ивановна умерла в 2019 году.

Бойцы добровольческого батальона рассказали, что в квартиру украинки на втором этаже в центре Иловайска они зашли сами. Оба, уходя из окружения, получили контузии и пулевые ранения: "Никитосу" прострелили колено, а "Бишута" от смерти спас шлем, об который срикошетила пуля, надколов череп.

Бабушка, которая пряталась от обстрела в ванной, услышала шум. Воины попросили помощи, и Клавдия Ивановна промыла и обработала их раны. В это время, как вспомнили добровольцы, женщина улыбалась, рассказывала им, как старым знакомым, о преимуществах плохого слуха. Мол, меньше слышит стрельбу и взрывы.

"Вы, ребята, не переживайте. Я еще во время Второй мировой санитаркой была, то немного на медицине разбираюсь. Подлатаю вас – как новенькие будете", – говорила украинка.

Украинские защитники впоследствии выехали за блокпосты боевиков, придумав себе легенды.

"Никитос" поехал за две недели, я – за три. Вывозил нас один из местных патриотов. Я пересекал блокпост небритый, с перегаром, в помятом одежде и кепке, прикрывавшей рану. В руках имел рабочий чемоданчик, мол, простой ремонтник, вот мой стеклорез.

А "Никитосу" перед тем, как он уехал, сделали йодовую сетку на ноге – когда его остановили на блокпосту, как мы и ожидали, он сказал, что вставлял в городе выбитые стекла, кусок рамы упал на ногу, вот она и отечная – видите, йодовая сетка. Задрать штаны до колена, к счастью, никто не требовал. Нам обоим опять повезло", – вспомнил "Бишут".

О том, как проходили кровопролитные бои за Иловайск – один из стратегически важных объектов Донбасса – можно почитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска на Донбассе потеряли по меньшей мере тысячу человек в течение 2020 года. Среди прочего, к летальному исходу и травмированию приводили неосторожное обращения с оружием и подрывы на собственных минных полях.