Боевики обстреляли жилые районы Марьинки из противотанковых пушек. Фото

В субботу, 8 мая, боевики "ДНР" обстреляли из противотанковых пушек "Рапира" жилые дома Марьинки на Донбассе.

Соответствующие фотодоказательства показали в ТСН. На снимках видно поврежденные дома, в том числе окна и двери с отверстиями от обстрелов, а также заборы.

Отмечается, что информации о пострадавших пока нет. Далее публикуем фоторепортаж:

Напомним, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Вследствие вражеского огня погибли два украинских защитника, еще один тяжело ранен. Враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Также 5 мая противник на Донбассе подорвал управляемую ракету у мирного города Попасная Луганской области. Вследствие выстрела незаконных вооруженных формирований РФ произошел локальный пожар. Из-за возгорания существовала угроза разрушения объектов инфраструктуры.

Также в апреле российско-оккупационные войска на Донбассе в течение суток десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции ВСУ с запрещенного вооружения. Вследствие вражеского огня украинский военнослужащий получил пулевое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

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