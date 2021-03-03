Боец ВСУ получил ранение на Донбассе при обстреле российских оккупантов

В результате обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе 3 марта ранен украинский военнослужащий.

Враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Причепиловка, сообщается на Facebook-странице оперативно-тактической группировки "Север".

Уточняется, что военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Его доставили в медицинское учреждение, где ему предоставляется необходимая помощь. Состояние бойца – удовлетворительное.

В ответ на обстрелы противника, украинские защитники открыли ответный огонь.

"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта российские наемники на Донбассе один раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Враг применил гранатометы и вел разведку с беспилотников.