Боец ВСУ получил пулевое ранение на Донбассе

В субботу, 10 апреля, боец Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение на Донбассе в результате обстрела российско-оккупационных войск.

Воина ранили из стрелкового оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщила ее пресс-служба.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

О действиях российских оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Черкасской области в родном селе Халаидово похоронили 23-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины Владислава Мороза. Он был убит вражеским снайпером на Донбассе 5 апреля.