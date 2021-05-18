Боец Нацгвардии получил тяжелые ранения возле Марьинки: взрывом повредило глаз. Видео

В районе Марьинки Донецкой области был ранен лейтенант Национальной гвардии Украины. Офицер получил осколочные ранения.

Об этом в Facebook рассказал главврач Днепропетровской областной больнице имени Мечникова Сергей Рыженко. Он отметил, что бойца зовут Ярослав, ему 24 года, он родом из Харькова.

"На позиции Марьинки снаряд из ВОГ-17 разорвался в двух метрах от него. Лейтенанту повезло, остался жив. Тяжелая контузия. Открытая рана височной части головы. Осколками разбило лицо, шею, грудь и конечности. Военные оказали необходимую медицинскую помощь. В течение трех часов доставили в Днепр в Мечникова", – сообщил медик.

Рыженко добавил, что боец получил тяжелое осколочное ранение роговицы правого глаза. Воину после стабилизации здоровья предстоит пройти несколько операций по спасению зрения.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 17 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один боец ВСУ получили ранения.