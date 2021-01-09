Boeing 737 в Индонезии не подавал сигнал бедствия перед крушением

Boeing 737, который в субботу, 9 января, потерпел крушение в Яванском море, не подавал сигнал бедствия. Причина этому пока неизвестна.

Об этом сообщил во время видеоконференций заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Индонезии Сурия Аджи, передает Аntaranews.

О трагедии стало известно, только когда лайнер исчез с радаров. Наземные службы также не получали от экипажа информации об ухудшении состояния самолета.

"Ни один из лайнеров, в том числе и этот борт, не подавал сигналов. Кроме того, спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов. Сейчас мы не можем сказать, почему нам не был передан аварийный сигнал", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 9 января, авиадиспетчеры потеряли связь с лайнером Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air вскоре после того, как он вылетел из аэропорта Джакарты. Самолет потерпел крушение – он упал в Яванское море. На борту находилось 65 человек.