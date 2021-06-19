Вчера я в очередной раз убедился, что на восьмой год войны с Россией, в том числе и информационной, у украинского общества не выработалось критическое мышление, в связи с чем украинцы по-прежнему подвержены воздействию деморализующих факторов. Но, что самое важное, если к среднестатистическому украинцу претензий, на мой взгляд, должно быть не так много по поводу его доверчивости непроверенной информации, то к СМИ и экспертам должно быть совсем иное отношение.

Но, обо всём - по порядку! И как вы уже, наверное, поняли, речь пойдёт в данном материале о фейке, первоисточником которого стало издание Politico, сообщившее, что некие четыре источника (как всегда не названные, но которые заслуживает доверия!) уведомили данное СМИ о том, что администрация Байдена временно приостановила предоставление Украине пакета военной помощи на сумму $100 млн.

На мой взгляд, когда в новости присутствует фраза “источник”, особенно “заслуживающий доверия”, к такой новости следует относиться уже крайне предвзято, и я очень часто в своих материалах об этом пишу. Но, ещё больше вопросов должно возникнуть тогда, когда после публикации такой новости, от “источника заслуживающего доверия”, эту новость тут же подхватывают и распространяют российские СМИ!

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И вот казалось бы, ранее Пентагон согласовал два пакета поставок оружия Украине в течение 2021 года на общую сумму $275 млн, а на днях был предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом $150 млн. Не должен ли был у уважаемых украинских СМИ, экспертов и прочих любителей с умным видом рассуждать о вещах в которых они ничего не понимают, как минимум вопрос о достоверности такой информации, массово распространяемой российскими СМИ?

Как показывает время – нет. Вопрос о достоверности не возник.

Но, что самое интересное, даже после того как в Белом доме весьма оперативно заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности недостоверные и являются фейком, эту новость продолжали тиражировать украинские СМИ и обсуждать украинские эксперты. Печально осознавать то, что некоторых из них я знаю лично и тут даже стыдно стало от такого знакомства.

Но, что печальнее всего – фейк о блокировке для Украины военной помощи не нов! Российские пропагандисты используют такие фейки регулярно, вспомнить хотя бы период президентства Дональда Трампа, сколько поступало сообщений о приостановке военной помощи Украине от США.

Или, зачем далеко ходить? Не так давно, 11 июня, российскому агентству ТАСС, некий, заслуживающий доверия европейский дипломатический источник (опять источник!) сообщил, что вопрос о ПДЧ для Украины во время саммита НАТО не будет подниматься! Сколько было тогда шума и истерии, а так же проклятий в адрес действующего руководства страны, мол, - всё это из-за вашей бездарной политики! При Порошенко такого не было!

А, что в итоге? Итоги нам всем прекрасно известны. И про то, что вопрос поднимался и про план ПДЧ для Украины и Грузии и т.д.

Кстати, насчёт “При Порошенко такого не было!” Было и не единожды, поскольку такого рода фейки это в первую очередь информационный удар по руководству страны, мол, оно не справляется со своими обязанностями. И про прекращение финансирования было множество вбросов и на теме НАТО спекулировали регулярно, пытаясь дискредитировать Петра Порошенко.

А потому, вне зависимости от того, кто президент, враг у Украины был, есть и будет оставаться один и тот же. Проблема лишь в том, что в масштабах внутриполитической конфронтации многие этого не понимают и подыгрывают именно врагу. Одно радует, что в этом подогревании они выставляют себя глупцами. Но толку от того, если кратковременный эффект от очередной российской ИПСО – достигнут.

Теодор Рузвельт как-то раз произнёс: “Дураки учатся на своих ошибках, а умные — на чужих”. Но если ты не учишься даже на своих ошибках, тогда кто ты? Есть над чем задуматься, не так ли?

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