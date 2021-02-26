Блокировка более 400 сайтов в Украине: в МВД поставили точку в деле

В Украине закрыли уголовное производство, которое было начато по заявлению Александра Пана относительно блокировки определенных сайтов в нашей стране.

Как сообщил OBOZREVATEL заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, производство закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Напомним, что решением Голосеевского суда Киева было заблокированы 426 сайтов и СМИ. Истцом выступил Александр Пан из Винницкой области. Украинец обвинил несколько сотен электронных СМИ в мошенничестве с использованием электронно-вычислительной техники. Написал заявление в полицию, добился того, чтобы открыли уголовное производство и спустя несколько недель пошел в Голосеевский районный суд, который и вынес решение о закрытии сайтов.

OBOZREVATEL подробно писал о Пане и чем он известен не только в пределах Украины.

Добавим, что на решение суда о блокировке отреагировали украинские правоохранители и чиновники. В частности, замглавы МВД Геращенко отмечал, что должна быть проведена проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский районный суд Харькова наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности четырех известных в Украине Telegram-каналов – "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница".